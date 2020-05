Virologo del San Raffaele di Milano a Otto e Mezzo “il covid-19 potrebbe diventare

Leggi su baritalianews

(Di venerdì 8 maggio 2020) Secondo ilMassimo Clementi, direttore del laboratorio di virologia il Coronavirusinnocuo come un raffreddore. Massimo Clementi è stato ospite della conduttrice Lilli Gruber ae ha detto che:” Il profilo clinico del virus è mutato. All’inizio dell’epidemia arrivavano 100 persone in pronto soccorso, la maggioranza delle quali bisognose della terapia intensiva, e ora non arrivano più». Il medico spiega anche che: «Noi conosciamo altri 6 coronavirus, e di questi, 4 ci infettano da sempre. Tutto questo per dire che questo coronavirusnel tempo se continua così, modificare il suo rischio clinico sia adattarsi all’ospite, come stiamo studiando in questo momento». Massimo Clementi ha raccontato così la situazione attuale: «Probabilmente quando ...