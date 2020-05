Villa Margherita, vicino l’accordo coi sindacati: firma attesa a breve (Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata di oggi si è tenuto in video conferenza l’esame congiunto tra la Direzione della Clinica Villa Margherita e le sigle sindacali coinvolte (CGIL FP, CISL FP, UIL FPL e CIMOP) per discutere gli accordi relativi all’attivazione del Fondo di Integrazione Salariale. L’incontro tra le parti ha definito un accordo di massima, che verrà sottoscritto nei prossimi giorni, volto al ricorso al FIS per un numero complessivo di 137 lavoratori della Clinica beneventana. “L’emergenza causata dal Covid19 ha generato la sospensione dell’attività tradizionale della Clinica – dice la Direzione di Villa Margherita – per dedicarci alla gestione dei casi positivi al Covid19 nel frattempo emersi e all’accompagnamento di questi pazienti in un percorso di graduale guarigione. Una volta ... Leggi su anteprima24 Villa Margherita - torna a casa un altro paziente : prevista per domani ulteriore dimissione

