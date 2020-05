Vagina: Ecco quali sono i “peccati capitali” che nessuna donna dovrebbe mai fare (Di venerdì 8 maggio 2020) "La Vagina perfetta non esiste" Ma nonostante si abbia questa consapevolezza certe donne continuano a cerca di cambiare il loro organo genitale. La dottoressa Shirin Lakhani, dottoressa estetica del Kent ha confessato ad un noto giornale, quanto sia scioccata a causa dell'infinita sfilza di richieste di modifiche della Vagina, da parte di donne di ogni età. “La Vagina perfetta non esiste e non ne esiste una completamente simmetrica o completamente uguale a un’altra: le donne dovrebbero accettarsi per come sono e, soprattutto, evitare pratiche pericolosissime”. Ma quali sono le pratiche tanto in voga di cui parla la dottoressa? Ad esempio, la pulizia con il vapore, pratica molto utilizzata da Gwyneth Paltrow. Può sembrare una semplice pulizia solo più profonda ma in realtà è molto pericolosa e si rischia di ustionare i tessuti ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 8 maggio 2020) "Laperfetta non esiste" Ma nonostante si abbia questa consapevolezza certe donne continuano a cerca di cambiare il loro organo genitale. La dottoressa Shirin Lakhani, dottoressa estetica del Kent ha confessato ad un noto giornale, quanto sia scioccata a causa dell'infinita sfilza di richieste di modifiche della, da parte di donne di ogni età. “Laperfetta non esiste e non ne esiste una completamente simmetrica o completamente uguale a un’altra: le donnero accettarsi per comee, soprattutto, evitare pratiche pericolosissime”. Male pratiche tanto in voga di cui parla la dottoressa? Ad esempio, la pulizia con il vapore, pratica molto utilizzata da Gwyneth Paltrow. Può sembrare una semplice pulizia solo più profonda ma in realtà è molto pericolosa e si rischia di ustionare i tessuti ...

