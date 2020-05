Uomo ucciso a Roma | fermato il 45enne che fu assolto per il caso Solomon

(Di venerdì 8 maggio 2020) Svolta neldel 38ennedopo un’aggressione, il cui corpo è stato ritrovato sulle sponde del Tevere, nei pressi del Ponte Sisto, ill 7 maggio scorso. La polizia avrebbeun, 45 anni, sospettato di un legame con il delitto: si tratterebbe della stessa persona che fu assolta dall’accusa di omicidio nel giallo dello studente americano Beau, annegato nel 2016 in circostanze mai del tutto chiarite. 38enneUn 38enne senza fissa dimora sarebbe stato aggredito esulle sponde del Tevere, nei pressi di Ponte Sisto. Secondo quanto riportato dall’Ansa, sarebbe stato colpito più volte e il fatto si sarebbe consumato davanti ad alcune persone che si trovavano nella zona, le stesse che poi avrebbero allertato le forze dell’ordine. Il racconto dei testimoni sarebbe stato decisivo per individuare ...

Svolta nel caso del 38enne ucciso a Roma dopo un'aggressione, il cui corpo è stato ritrovato sulle sponde del Tevere, nei pressi del Ponte Sisto, ill 7 maggio scorso. La polizia avrebbe fermato un uom ...