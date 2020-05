Uomini e Donne, anticipazioni: Giovanna scoprirà l’identità di “Alchimista” (Di venerdì 8 maggio 2020) Uomini e Donne, anticipazioni. Nella puntata di oggi, venerdì 8 maggio, Giovanna scoprirà l’identità di “Alchimista”. Arrivano le ultime anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne. La notizia della giornata è che oggi scopriremo la vera identità di “Alchimista“, il corteggiatore misterioso di Giovanna Abate. Il ragazzo ha iniziato la conoscenza della tronista durante l’edizione 2.0 del programma ma la sua identità era rimasta celata. Ma nelle anticipazioni diffuse dalla redazione del programma sappiamo che oggi si svelerà al pubblico e alla dama. Nella puntata di oggi saranno presenti anche Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Grande trepidazione per la puntata di oggi, venerdì 8 maggio, di Uomini e Donne. Oggi, infatti, scopriremo la vera identità del corteggiatore anonimo ... Leggi su 2anews Uomini e Donne : l’alchimista potrebbe essere un ex scelta - ecco le nuove prove

