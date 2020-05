Uomini e Donne anticipazioni: GIOVANNA scopre chi è L’ALCHIMISTA? (Di venerdì 8 maggio 2020) Per GIOVANNA Abate, protagonista del nuovo format di Uomini e Donne, potrebbe essere arrivato il momento di conoscere l’identità di Alchimista, il ragazzo conosciuto sul web che ha deciso di corteggiarla in puntata senza mostrare il suo volto (nascosto dalla maschera di Salvador Dalì, resa celebre della serie tv spagnola La Casa di Carta).Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Natascha va ad Amburgo senza MichaelUomini e Donne, rumor: chi è Alchimista? Le ipotesi sul web In base ad un piccolo video di anticipazioni, mandato in onda ieri su Canale 5 alla fine della trasmissione, sembra alquanto probabile che la Abate conoscerà oggi il volto del suo misterioso corteggiatore, che a detta di Maria De Filippi è un ragazzo non “noto” che il pubblico del dating show non può conoscere. Tuttavia, sul web sono ... Leggi su tvsoap Sossio Aruta e Ursula Bennardo - proposta di matrimonio a Uomini e Donne/ Signorini...

Uomini e Donne - anticipazioni venerdì 8 maggio 2020

