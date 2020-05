‘Uomini e Donne’ | Amedeo Venza svela quella che sarebbe l’identità dell’Alchimista E

Leggi su isaechia

(Di venerdì 8 maggio 2020) In questi giorni sono state fatte diverse ipotesi sul volto che si celerebbe dietro alla maschera indossata dall’Alchimista, il misterioso corteggiatore di Giovanna Abate. In molti avevano pensato si potesse trattare di qualcuno già noto ai telespettatori, ma nessuna delle supposizione fatte finora è stata confermata da prove certe. Benché l’identità del ragazzo non sia stata ancorata ufficialmente, un’altra possibilità si è palesata nelle ultime ore. Secondoil vero nome dell’AlchimistaDavide Basolo. In effetti, il taglio di capelli e l’orecchino che appaiono nelle foto di Davide coinciderebbero con le caratteristiche visibili del corteggiatore: Inoltre il Basolo è solito postare su Twitter riferimenti a La Casa di Carta, elemento che spiegherebbe la scelta di presentarsi con la ...