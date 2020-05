Una Vita Anticipazioni puntata 17 maggio 2020: rissa tra Eduardo e Telmo (Di venerdì 8 maggio 2020) Domenica 17 maggio 2020 – rissa tra Eduardo e Telmo: Telmo non riesce a vivere con il sospetto che Mateo possa essere suo figlio. Di conseguenza si affida prima a Ursula per capire se la donna possa estorcerle qualcosa, ma la Dicenta ha una sua strategia e sembra che per ora non voglia ostacoli. Allora Telmo pensa di affrontare la questione direttamente con l’interessata. Per questa ragione pensa bene di affrontare Lucia sull’annosa questione. Di contro la sua amata non vuole sentirne parlare e cerca di sviare le sue domande insistenti. Telmo diventa sempre più oppressivo anche sul pano fisico. Eduardo guarda la scena da lontano per capire come si comporta la sua amata. Nel vedere che Lucia è davvero infastidita da Telmo, pensa bene di intervenire per far capire all’ex prelato che non deve più importunare la sua dolce metà. Tra i due ... Leggi su anticipazioni Anticipazione Una Vita puntate 15 maggio 2020 : Genoveva è fuori pericolo

Anticipazioni Una Vita puntate 14 maggio 2020 : L’avvertimento di Eduardo

