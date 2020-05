Una Vita, anticipazioni di oggi 8 maggio: Rosina e Liberto sono salvi. Samuel difende Genoveva (Di venerdì 8 maggio 2020) Eccoci alle ultime anticipazioni settimanali di “Una Vita” (Acacias 38). Vedremo Rosina e Liberto sollevati, perché i terroristi che li perseguitavano sono stati arrestati (una successiva telefonata glielo confermerà). Loro potranno quindi riprendere a fare la loro normale Vita da signori. Inoltre Rosina, per il coraggio dimostrato, riceverà un’onorificenza dal Palazzo Reale, che mostrerà gli abitanti del quartiere. Con il marito diventerà una celebrità. Susana e Felicia (madre di Camino) continueranno a spettegolare sull’ex prostituta Genoveva, ma il suo amato Samuel (che è cambiato e ha archiviato il pensiero di Lucìa) la difenderà. Tuttavia la moglie gli riserverà delle brutte sorprese. Lolita parla con Susana di Ramòn e caccia l’uomo dal negozio di sua proprietà. ... Leggi su pianetadonne.blog Una Vita - Silvia Marty debutta nel ruolo di Soledad : Dove l'abbiamo già vista e tutte curiosità sull'attrice...

Una Vita - spoiler spagnoli : Ramon in ospedale - Felipe assume Marcia

