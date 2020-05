Una preghiera in musica per l’agente-eroe: l’omaggio della polizia a Pasquale Apicella (video) (Di venerdì 8 maggio 2020) «Tu che sostieni gli angeli, quando attraversi il cielo, dipingi un paio d’ali anche per noi… All’Agente Scelto Pasquale Apicella e a tutti coloro che hanno donato la vita per il bene comune». La polizia di Stato, per rendere omaggio all’agente Pasquale Apicella ha postato sul proprio profilo Facebook la preghiera del poliziotto. Il testo molto intenso è interpretato da Alessandro Preziosi, Violante Placido, Stefano Di Battista, Nicky Nicolai, Dario Rosciglione Andrea Rea, Luigi Del Prete. Sulla stessa pagina sarà possibile seguire in diretta i funerali. Agente ucciso, il post della polizia «Oggi diamo l’ultimo saluto a Pasquale Apicella, morto il 27 aprile scorso nell’adempimento del dovere mentre inseguiva dei criminali – sottolinea in un post la polizia di Stato – Quattordici giorni prima aveva ... Leggi su secoloditalia Un Pensiero Speciale del Papà per Insegnanti e Studenti - una Preghiera per Chi Affronterà La Maturità

Gessica Notaro "persona a me cara positiva al Coronavirus"/ "Vi chiedo una preghiera"

