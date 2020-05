Un Posto al Sole, anticipazioni di oggi, venerdì 8 maggio: la vendetta di Greta (Di venerdì 8 maggio 2020) Ultima puntata settimanale di “Un Posto al Sole”. Cosa vedremo nella serata di oggi, venerdì 8 maggio, dalle 20.45, su RAI 3? Ieri abbiamo scrivo qui su “Non Solo Riciclo” che Greta rischiava di cadere in una trappola tesale da Marina e Roberto; oggi vedremo che questi ultimi s’incontreranno proprio per parlare di un’azione grave commessa dalla giovane per vendicarsi. Infatti Roberto andrà da Marina per avvertirla che Greta ha rubato alcuni suoi gioielli, per poi fuggire con Ferdinando. La Giordano, però, non si scompone, e rassicura il “complice” che presto il loro piano si concluderà nel modo che desiderano. Roberto rimane preoccupato e denuncia Greta, che nel frattempo si è recata con Ferdinando in un hotel, per trascorrere la notte lì in attesa di decidere su da farsi. Teresa, invece, non ... Leggi su pianetadonne.blog UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 11 maggio 2020

Un Posto al Sole Repliche dall'11 al 15 maggio 2020 : Nunzio segue Alfonso e si mette in guai seri!

