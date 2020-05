Un intero mese dedicato al mondo dell'horror su Blaze (Di venerdì 8 maggio 2020) Arriva su Blaze (in esclusiva su Sky al canale 124) da lunedì 11 maggio alle 18.30, il ciclo Un pomeriggio da mostri, un intero mese dedicato al mondo del brivido. Dal lunedì al venerdì Blaze esplorerà il mondo delle creature leggendarie che hanno popolato il nostro passato e presente. Dal Bigfoot a Frankenstein passando per i giganti, gli esperti del canale tv passeranno in rassegna tutti gli indizi a disposizione e vaglieranno le più recenti prove per cercare di scoprire se queste figure siano davvero esistite o se esistano ancora. Tra i programmi proposti la prima visione assoluta I segreti della palude misteriosa, che si addentrerà nello Stato della Louisiana, dove le morti improvvise degli animali domestici stanno allarmando la popolazione. In questa zona si sono tramandate storie ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 maggio 2020) Arriva su(in esclusiva su Sky al canale 124) da lunedì 11 maggio alle 18.30, il ciclo Un pomeriggio da mostri, unaldel brivido. Dal lunedì al venerdìesplorerà ile creature leggendarie che hanno popolato il nostro passato e presente. Dal Bigfoot a Frankenstein passando per i giganti, gli esperti del canale tv passeranno in rassegna tutti gli indizi a disposizione e vaglieranno le più recenti prove per cercare di scoprire se queste figure siano davvero esistite o se esistano ancora. Tra i programmi proposti la prima visione assoluta I segretia palude misteriosa, che si addentrerà nello Statoa Louisiana, dove le morti improvvise degli animali domestici stanno allarmando la popolazione. In questa zona si sono tramandate storie ...

Ultime Notizie dalla rete : intero mese La disoccupazione Usa vola al 14,7%. Mai così alta dal Dopoguerra Il Sole 24 ORE Blaze, un intero mese dedicato al mondo dell'horror

Covid. Enpam paga 46mila bonus da mille euro al mese

I fondi sono destinati ai medici e ai dentisti liberi professionisti in difficoltà a causa del Covid-19. L’importo medio liquidato è stato di circa 1.500 euro. Oliveti: “Ci dispiace solo che per il mo ...

