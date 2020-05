Ultime Notizie Roma del 08-05-2020 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 maggio 2020)dailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla relazione da Francesco Vitale in studio pressing delle regioni sul Governo per anticipare le riaperture al 11 maggio in particolare dei negozi boccia però frena da oggi in Lombardia consentiti Sport individuali impianti all’aperto accordo tra esecutivo e c’è il premesse dal 18 maggio secondo regole anti contagio cara Intanto ancora il numero di malati di coronavirus in Italia aumentano i guariti Ma si sono registrati altri 264 decessi 1401 nuovi contagi la maggioranza firma una tregua sulla regolarizzazione Dei migranti ancora in rotta su velocità della ripartenza intervento dello Stato nelle imprese Bonafede il centro-destra sfiducia il guardasigilli Salvini minaccia la piazza Per la sanatoria sui migranti se cade Conte si va al voto dice il PD Renzi soddisfatto dopo l’incontro ...