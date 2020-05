UFFICIALE - Serie A | convocata assemblea d' urgenza per mercoledì | si

(Di venerdì 8 maggio 2020) L'della LegaA èin via d'; 13 maggio in videoconferenza dalle 10 per discutere di varie tematiche, alcune fondamentali: verifica poteri, aggiornamento sui rapporti con i licenziatari de ...

wam_the : Sandro Abate – Ufficiale l’ingaggio del laterale Crema - NickLittlERegal : @aprilrainbow_ A me son piaciuti entrambi i finali,sia quello ufficiale sia quello alternativo.E a seconda chiamo l… - ElisaDAlessio : RT @sara_turetta: Neppure una parola di @ANMVI_Ufficiale sui cani bloccati nei canili. Però sui cuccioli degli allevatori da consegnare agl… - Bukaniere : @TobaccoVillain Grazie! ?? Seguo l'organizzazione dei tornei di tennis di Milano e Firenze ATP anche se di serie mi… - TeamSaiyajin : ?? Ricorrenza creata dai fan e per anni nota e celebrata solo dagli appassionati della serie, nel 2015 il Goku Day è… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Serie

Dopo il via libera ufficiale da parte del Viminale di alcuni giorni fa in merito alla possibilità da parte dei club di Serie A di poter riprendere gli allenamenti individuali dei propri giocatori, il ...Nei giorni in cui si dovrebbe arrivare a una risoluzione comune tra Federazione e governo per la ripresa degli allenamenti collettivi come del campionato di calcio, serie A in primis, dopo lo stop per ...