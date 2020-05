Ue, Di Maio: “La risposta che stiamo dando e che daremo all’emergenza definirà inevitabilmente il futuro dell’Unione europea” (Di venerdì 8 maggio 2020) “Non possiamo dimenticare che l’emergenza sanitaria ha messo l’Unione europea di fronte alla più grave crisi economica della sua storia. La risposta che stiamo dando e che daremo definirà inevitabilmente il futuro dell’Unione europea”. E’ ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo al convegno “State of the Union” edizione 2020. “Le prime risposte sono andate nella giusta direzione – ha detto ancora l’esponente del governo -: la rimozione dei vincoli europei all’azione degli Stati membri in materia sia dI indebitamento, sia di aiuto di Stato alle imprese. Il pacchetto di emergenza con il nuovo strumento Sure per il finanziamento dei sussidi di disoccupazione e della sanità, il rafforzamento dei prestiti della Bei ed è urgente definire nuove misure. E’ necessario ... Leggi su lanotiziagiornale Coronavirus - Di Maio : “La politica ha il dovere di trovare soluzioni. Non è questo il tempo della propaganda - ma del lavoro. Basta cavalcare paure”

