tuttonapoli : Tv Luna - Attesa per l'esito sul secondo tampone: se sono negativi, domani si torna a Castel Volturno - Carmela_oltre : RT @GemmitiMoreno: Solo perché m’aveva detto: “Torno subito da te”, io l’ho attesa fino alla Luna dell’alba del mese dalle lunghe notti. -… - NickyGyj : RT @GemmitiMoreno: Solo perché m’aveva detto: “Torno subito da te”, io l’ho attesa fino alla Luna dell’alba del mese dalle lunghe notti. -… - ilnumeroprimo : RT @f_uccheddu: 'Nell'attesa ti penso. Nel pensarti ti amo. Nell'amarti ti desidero. Nel desiderarti ti immagino. Così colmo la tua assenza… - RPesseroey : RT @GemmitiMoreno: Solo perché m’aveva detto: “Torno subito da te”, io l’ho attesa fino alla Luna dell’alba del mese dalle lunghe notti. -… -

Ultime Notizie dalla rete : Luna Attesa

Tutto Napoli

Carlo Alvino ha scritto un post sui social aggiornando la situazione relativa al futuro degli allenamenti della squadra azzurra: "Il Napoli è in attesa di conoscere in tarda serata l’esito del secondo ..."Il Napoli è in attesa di conoscere in tarda serata l’esito del secondo tampone. Dovessero essere negativi domani primi allenamenti individuali e facoltativi a Castelvolturno", scrive il giornalista d ...