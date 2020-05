Tutti ammessi alla Maturità: pronta l'ordinanza del Ministero dell'Istruzione (Di venerdì 8 maggio 2020) Tutti ammessi alla Maturità: gli esami avranno inizio il 17 giugno alle ore 8.30. Previsto, per quest’anno, il solo colloquio orale. Di solito il 96% dei ragazzi viene ammesso, in media, ogni anno, all’esame finale: il prossimo giugno, invece, Tutti avranno la possibilità di sostenere le prove, tenuto conto del periodo dell’emergenza. Ma i crediti di accesso e il voto finale si baseranno sul percorso realmente fatto dagli studenti. È in sintesi il contenuto della ordinanza del Ministero dell’Istruzione sulla Maturità inviato al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per il parere prima della pubblicazionePer dare il giusto peso al percorso scolastico, viene previsto che il credito del triennio finale viene rivisto e aumentato: potrà valere fino a 60 punti, anziché 40, come prima dell’emergenza. Al ... Leggi su huffingtonpost Scuola - tutti ammessi alla maturità : previsto solo colloquio orale

