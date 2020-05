Turchia, è morto dopo 323 di digiuno il terzo membro dei Grup Yorum, Ibrahim Gökçek, bassista simbolo dei diritti degli oppressi (Di venerdì 8 maggio 2020) Aveva interrotto lo sciopero della fame fino alla notizia della morte, il death fast, lo scorso mercoledì. dopo 323 giorni di protesta per rivendicare il diritto alla libertà di espressione, il governo turco aveva mostrato un’apertura sulla possibilità del Grup Yorum di tornare a fare concerti nel Paese. Ma le condizioni di Ibrahim Gökçek, sceso sotto i 40 chili, ormai erano troppo compromesse: il 7 maggio, è morto il bassista che, da 15 anni, suonava nella band di musica popolare. Sua moglie, Sultan, si trova ancora rinchiusa nella città-prigione di Silviri, dove nel 2008 fu costruito il più grande carcere del continente europeo: non ha potuto dare l’ultimo saluto a Ibrahim. Il bassista si aggiunge all’elenco delle vittime del collettivo musicale: Helin, cantante di 28 anni, era morta il 3 aprile. Il ... Leggi su open.online Turchia - morto il bassista della band Grup Yorum : aveva interrotto lo sciopero della fame dopo 323 giorni (Di venerdì 8 maggio 2020) Aveva interrotto lo sciopero della fame fino alla notizia della morte, il death fast, lo scorso mercoledì.323 giorni di protesta per rivendicare il diritto alla libertà di espressione, il governo turco aveva mostrato un’apertura sulla possibilità deldi tornare a fare concerti nel Paese. Ma le condizioni diGökçek, sceso sotto i 40 chili, ormai erano troppo compromesse: il 7 maggio, èil bassista che, da 15 anni, suonava nella band di musica popolare. Sua moglie, Sultan, si trova ancora rinchiusa nella città-prigione di Silviri, dove nel 2008 fu costruito il più grande carcere del continente europeo: non ha potuto dare l’ultimo saluto a. Il bassista si aggiunge all’elenco delle vittime del collettivo musicale: Helin, cantante di 28 anni, era morta il 3 aprile. Il ...

DavidSassoli : “Mi hanno tolto il basso, e uso il mio corpo come strumento“. #IbrahimGokcek, bassista della band turca #GrupYorum,… - FiorellaMannoia : Tutto il nostro sdegno e tutta la nostra solidarietà. - repubblica : Turchia, morto Ibrahim Gokcek: il bassista del Grup Yorum che lottava per la musica [di MARCO ANSALDO] [aggiornamen… - clelialarenza : RT @DavidSassoli: “Mi hanno tolto il basso, e uso il mio corpo come strumento“. #IbrahimGokcek, bassista della band turca #GrupYorum, è mor… - CinziaFronza : RT @DavidSassoli: “Mi hanno tolto il basso, e uso il mio corpo come strumento“. #IbrahimGokcek, bassista della band turca #GrupYorum, è mor… -