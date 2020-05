Turchia, bassista dei Grup Yorum muore dopo 323 giorni di sciopero della fame (Di venerdì 8 maggio 2020) È morto dopo 323 giorni di sciopero della fame Ibrahim Gokcec, attivista turco e bassista della storica band Grup Yorum che aveva avviato una protesta durata quasi un anno contro la repressione che aveva costretto la formazione a rinunciare ai concerti da anni. Prima di lui, riporta Ansa, erano morti altri 2 musicisti del Gruppo. Ibrahim Gokcek: morto il bassista della band turca Uno sciopero della fame lungo 323 giorni, poi la fine della battaglia contro la repressione di Ankara e la morte: è la sintesi dell’ultimo anno di vita del musicista turco Ibrahim Gokcek, morto dopo la lunga protesta contro i divieti di esibirsi in pubblico che, da anni, avrebbero impedito alla sua band, i Grup Yorum, di portare avanti il proprio progetto artistico e culturale. Lo sciopero della fame, secondo quanto annunciato dalla stessa band via Twitter, si era interrotto il 5 ... Leggi su thesocialpost Turchia - morto il bassista della band Grup Yorum : aveva interrotto lo sciopero della fame dopo 323 giorni

