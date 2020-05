Toyota - L' 11 maggio riaprono altri due impianti europei

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 8 maggio 2020) Lacompie un altro passo nel programma di ripresa graduale delle attività produttive della filiale europea. Dall'11, infatti, torneranno operativi gliin Turchia e in Galles.Il programma. Nello specifico, lunedì prossimo riaprirà l'impianto di Sakarya, in Turchia, per accogliere un primo contingente di operai ai quali impartire corsi di formazione sui protocolli di sicurezza da seguire per evitare eventuali contagi da coronavirus. Lo stabilimento turco, dove si producono leC-HR e Corolla, tornerà pienamente operativo il 12seppur a ranghi e capacità ridotti: la produzione sarà gradualmente incrementata nei giorni successivi in funzione dell'andamento della domanda. Lo stesso processo di progressiva ripresa riguarda la fabbrica di motori di Deeside, in Galles, dove la produzione ripartirà dal 13 ...