‘The Vampire Diaries’, Nina Dobrev ha ritrovato l’amore: ecco chi è il nuovo fidanzato! (Di venerdì 8 maggio 2020) Il cuore della bella Nina Dobrev sembra essere nuovamente impegnato. Voci sempre più insistenti, infatti, vorrebbero l’ex star di The Vampire Diaries accanto ad un noto snowborder americano. Il suo nome è Shaun White. Se già i due erano stati visti insieme qualche tempo fa in atteggiamenti che facevano presagire una certa intimità, la conferma della loro relazione è arrivata grazie ad alcuni amici delle coppia che avrebbero confermato la nascita del loro amore. Sembra inoltre che Nina e Shaun starebbero trascorrendo insieme queste settimane in quarantena a Malibù. La Dobrev, che per diverso tempo è stata impegnata col collega Ian Somerhalder conosciuto proprio sul set di The Vampire Diaries, prima di Shaun ha avuto una storia d’amore, ormai giunta al capolinea, con lo sceneggiatore Grant Mellon. White, invece, si è ... Leggi su isaechia (Di venerdì 8 maggio 2020) Il cuore della bellasembra essere nuovamente impegnato. Voci sempre più insistenti, infatti, vorrebbero l’ex star di TheDiaries accanto ad un noto snowborder americano. Il suo nome è Shaun White. Se già i due erano stati visti insieme qualche tempo fa in atteggiamenti che facevano presagire una certa intimità, la conferma della loro relazione è arrivata grazie ad alcuni amici delle coppia che avrebbero confermato la nascita del loro amore. Sembra inoltre chee Shaun starebbero trascorrendo insieme queste settimane in quarantena a Malibù. La, che per diverso tempo è stata impegnata col collega Ian Somerhalder conosciuto proprio sul set di TheDiaries, prima di Shaun ha avuto una storia d’amore, ormai giunta al capolinea, con lo sceneggiatore Grant Mellon. White, invece, si è ...

