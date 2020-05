The Football Room: coordinamento tecnico. La match analisi (Di venerdì 8 maggio 2020) Gepostet von Calcio News 24 am Freitag, 8. Mai 2020 Nasce “The Football Room” un nuovo programma di Calcionews24 in collaborazione con MM Sport. In onda da lunedì a venerdì alle 14 Da oggi alle 14.00, sulla pagina di CalcioNews24, sarà trasmesso “The Football Room”, un programma realizzato in collaborazione con MM Sport. Si tratta di un percorso di approfondimento tecnico, tattico ed emotivo che punterà a studiare il percorso della Nazionale azzurra di Roberto Mancini. Il programma, in diretta tutti i giorni dal lunedì al venerdì, sarà condotto da Giovanni Albanese e realizzato grazie agli interventi degli esperti Corrado Buonagrazia (per le parti di gioco) e Massimo Ferraris (per la parte relativa ai portieri). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 The Football Room : Mancini e l’esperienza azzurra. La partenza di un processo virtuoso

The Football Room LIVE : Mancini e l’esperienza azzurra. La partenza di un processo virtuoso

The Football Room LIVE : guarda qui la nuova puntata (Di venerdì 8 maggio 2020) Gepostet von Calcio News 24 am Freitag, 8. Mai 2020 Nasce “The” un nuovo programma di Calcionews24 in collaborazione con MM Sport. In onda da lunedì a venerdì alle 14 Da oggi alle 14.00, sulla pagina di CalcioNews24, sarà trasmesso “The”, un programma realizzato in collaborazione con MM Sport. Si tratta di un percorso di approfondimento, tattico ed emotivo che punterà a studiare il percorso della Nazionale azzurra di Roberto Mancini. Il programma, in diretta tutti i giorni dal lunedì al venerdì, sarà condotto da Giovanni Albanese e realizzato grazie agli interventi degli esperti Corrado Buonagrazia (per le parti di gioco) e Massimo Ferraris (per la parte relativa ai portieri). Leggi su Calcionews24.com

ItaliaPes : RT @FMItaly: Vi siete chiesti quale possa essere il Football Manager più su misura per voi? Questo articolo può aiutarvi a risolvere l'arca… - italiatopgames : RT @FMItaly: Vi siete chiesti quale possa essere il Football Manager più su misura per voi? Questo articolo può aiutarvi a risolvere l'arca… - FMItaly : Vi siete chiesti quale possa essere il Football Manager più su misura per voi? Questo articolo può aiutarvi a risol… - Milannews24_com : The Football Room, diciannovesimo episodio: guarda il LIVE - bobbisco : Ultimate Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo quiz -

Ultime Notizie dalla rete : The Football The Football Room, ventesimo episodio: guarda il LIVE MilanNews24.com The Football Room: la Nazionale di Roberto Mancini

Nuova puntata oggi alle 14.00 per la trasmissione di CalcioNews24 “The Football Room“: il programma, realizzato in collaborazione con MM Sport, rappresenta un percorso di approfondimento tecnico, tatt ...

Animal Crossing x NFL: i Detroi Lions annunciato le date della Stagione su New Horizons!

Animal Crossing New Horizons non cessa di stupire: dopo aver ospitato talk show, matrimoni e feste di compleanno virtuali, il gioco Nintendo è stato utilizzato per un'importante comunicazione sportiva ...

Nuova puntata oggi alle 14.00 per la trasmissione di CalcioNews24 “The Football Room“: il programma, realizzato in collaborazione con MM Sport, rappresenta un percorso di approfondimento tecnico, tatt ...Animal Crossing New Horizons non cessa di stupire: dopo aver ospitato talk show, matrimoni e feste di compleanno virtuali, il gioco Nintendo è stato utilizzato per un'importante comunicazione sportiva ...