«The Eddy», la serie tv Netflix che celebra il jazz come stile di vita. Recensione (Di venerdì 8 maggio 2020) Cambia la musica su Netflix. Da oggi è in linea The Eddy, la serie tv a tutto jazz che un po’ erroneamente sta passando come il debutto televisivo di Damien Chazelle (La La Land, Whiplash), qui regista di due episodi e uno dei produttori esecutivi, ma nasce in realtà da un dream team che si completa con Jack Thorne (sceneggiatore di National Treasure e autore dell’adattamento di His Dark Materials) e (il grande) Glen Ballard, che ha messo in piedi una band per l’occasione (composta dai musicisti Randy Kerber, Ludovic Louis, Lada Obradovic, Jowee Omicil e Damian Nueva Cortes). Cosa rende magico The Eddy fin dai primi minuti? Due ingredienti: Parigi e il jazz, un binomio che ha ispirato dalla Disney (sono 50 anni dagli Aristogatti, l’ultimo film che sia stato approvato da Walt) a Woody Allen (Midnight in Paris) a Vincent MInelli e prima George ... Leggi su gqitalia The Eddy - da oggi su Netflix la serie di Damien Chazelle

