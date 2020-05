The Ascent: nuovi dettagli, trailer di annuncio ed immagini per l'RPG sci-fi in arrivo su PC, Xbox One ed Xbox Series X (Di venerdì 8 maggio 2020) Attraverso un comunicato stampa, Curve Digital è lieta di annunciare The Ascent, nuovo titolo dello studio svedese Neon Giant, un team di sviluppo di 11 persone formato da individui con una notevole esperienza di giochi AAA come Bulletstorm, Gears of War e Wolfenstein. Il gioco verrà lanciato sia sulla console di prossima generazione, Xbox Series X, che su PC ed Xbox One ed offrirà ai giocatori la possibilità di entrare in un gioco di ruolo fantascientifico basato su Unreal Engine 4 che porta il genere verso nuovi livelli, sia in single-player che in cooperativa fino a quattro giocatori."Volevamo creare un RPG fantascientifico in cui i giocatori potessero giocare nel modo in cui preferivano, costruendo il loro personaggio con cyberwear, upgrade e loot in un ambiente in cui la trama è importante", afferma Tor Frick, Art Director e co-fondatore di Neon ... Leggi su eurogamer The Ascent è un nuovo RPG sci-fi tra co-op e atmosfere cyberpunk (Di venerdì 8 maggio 2020) Attraverso un comunicato stampa, Curve Digital è lieta di annunciare The, nuovo titolo dello studio svedese Neon Giant, un team di sviluppo di 11 persone formato da individui con una notevole esperienza di giochi AAA come Bulletstorm, Gears of War e Wolfenstein. Il gioco verrà lanciato sia sulla console di prossima generazione, Xbox Series X, che su PC ed Xbox One ed offrirà ai giocatori la possibilità di entrare in un gioco di ruolo fantascientifico basato su Unreal Engine 4 che porta il genere versolivelli, sia in single-player che in cooperativa fino a quattro giocatori."Volevamo creare un RPG fantascientifico in cui i giocatori potessero giocare nel modo in cui preferivano, costruendo il loro personaggio con cyberwear, upgrade e loot in un ambiente in cui la trama è importante", afferma Tor Frick, Art Director e co-fondatore di Neon ...

Durante l'evento Xbox Inside live, Microsoft ha svelato ulteriori dettagli sulla sua prossima console Xbox Series X attesa per le vacanze natalizie. Avevamo già un'idea delle funzionalità, del logo, d ...

