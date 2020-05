Tempesta d’amore, anticipazioni di oggi, venerdì 8 maggio: grossa delusione per Jessica (Di venerdì 8 maggio 2020) Eccoci alle ultime anticipazioni settimanali di “Tempesta d’amore” (Sturm Der Liebe). Cos’accadrà oggi, venerdì 8 maggio, nella amatissima soap tedesca? Vedremo Eva e Robert sposarsi per la seconda volta, rinnovando le promesse matrimoniali. Christoph non se la sente di andare, perché sta perdendo la donna di cui è innamorato e la sorella Linda lascia la cerimonia per andare a confortarlo. Jessica è felicissima per Eva e sogna che finalmente arrivi anche per lei il momento di sposarsi, ma avrà una grossa delusione dal fidanzato Henry. Infatti lui concluderà senza dirglielo un affare con Andrè, temendo che la ragazza non riesca a farcela da sola. Quando Jessica verrà a saperlo, si sentirà presa in giro e accuserà Henry di non fidarsi di lei. Il giovane non sopporta più i continui ... Leggi su pianetadonne.blog Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : Natascha va ad Amburgo senza Michael

Tempesta d'amore - anticipazioni di oggi - giovedì 7 maggio : Paul avrà come paziente la perfida Annabelle

