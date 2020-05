Stop Serie C, Sibilia: «Non siamo sorpresi, la decisione era nell’aria» (Di venerdì 8 maggio 2020) Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, ha parlato della sospensione della Serie C. Le sue parole L’Assemblea di Lega Pro, riunitasi nella giornata di ieri, ha optato per la sospensione definitiva del campionato di Serie C. La decisione ufficiale, però, spetterà al Consiglio Direttivo che si riunirà settimana prossima. Ai microfoni di Sport Channel ha parlato Cosimo Sibilia, presidente della LND. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. Serie C – «Una decisione di cui si era discusso a lungo passata poi a larga maggioranza, se non all’unanimità, qualcosa che era nell’aria e quindi nessuna sorpresa. Nuovo format della Lega Pro? Si è discusso anche di questo ma sono anni che si parla di una riforma visto che con circa 100 società professionistiche in Italia il sistema ... Leggi su calcionews24 Stop alla Serie C/ Monza - Reggina e Vicenza in Serie B : caos sulla 4^ promossa

