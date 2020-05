Stop alla gestione Nike, il Barça lancia lo store online (Di venerdì 8 maggio 2020) Nuovo passo in avanti per il Barcellona nella sua strategia commerciale e digitale. Il club catalano ha lanciato il suo “Barça store” sul canale ufficiale di e-commerce del Camp Nou. Qui i fan potranno acquistare diversi prodotti disponibili nei soli punti vendita gestiti direttamente dal club. Il lancio del nuovo store online fa parte dell’impegno … L'articolo Stop alla gestione Nike, il Barça lancia lo store online è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Bucchioni : "Allarme rosso - undici nuovi positivi. I calciatori pronti a dire stop alla ripresa"

Sale a 18.618 il numero di contagi positivi in totale dall’inizio della pandemia, sono 42 più di ieri. La provincia con più contagi rimane quella di Verona con 4.917 casi. Ma quelli attualmente positi ...

La Lega Pro ha deciso: Stop al campionato 2019/2020

I club di Lega Pro hanno raggiunto l’accordo per chiedere al Consiglio della Figc lo stop definitivo alla stagione di Serie C 2019/20. È quanto emerge dall’Assemblea di Lega Pro in corso oggi. A pronu ...

