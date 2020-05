Stati Uniti, tasso di disoccupazione al 14,7%. Mai così alto dalla fine della seconda guerra mondiale (Di venerdì 8 maggio 2020) Il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti è salito al 14,7%, il tasso più alto dalla Grande crisi del 1929, quando si registrò il 24,9%. Lo ha annunciato il Dipartimento del Lavoro statunitense. È la peggior crisi del mercato del lavoro dalla fine della seconda guerra mondiale. A marzo il tasso di disoccupazione era al 4,4%. Un dato che si è triplicato in meno di due mesi di misure restrittive adottate dal governo per contrastare il coronavirus. I cittadini ad aver perso il lavoro dall’inizio della pandemia sono circa trenta milioni. Venti milioni solo nel mese di aprile. Come riportato da il Sole 24 ore, i settori più colpiti sono quelli dell’industria dell’ospitalità e del divertimento, con la perdita 7,7 milioni di posti. A seguire ristoranti e bar, educazione e servizi alla salute, industria manifatturiera, il ... Leggi su italiasera Ora la Camera degli Stati Uniti accusa l’Italia : “Ci ha portato il coronavirus”

