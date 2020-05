Stadio Inter e Milan: ecco il progetto con San Siro salvato (Di venerdì 8 maggio 2020) Mesi di lavoro hanno portato Milan e Inter, insieme ai due partner che stanno immaginando i progetti per il nuovo Stadio di Milano, a produrre il disegno del distretto commerciale seguendo le prescrizioni del Comune che aveva bocciato la prima ipotesi e chiesto di ridurre le cubature e, soprattutto, evitare il completo abbattimento di San Siro.Obiettivo raggiunto, almeno a guardare i render che sono stati proposti sul tavolo del sindaco Sala. Si tratta di una doppia opzione firmata dagli studi Populous (quello che immagina il nuovo impianto come una cattedrale che ricorda le forme del Duomo di Milano) e Manica Sportium (idea dei Anelli che si incrociano). Se otterrà il via libera, trovato l'accordo sulle volumetrie e sul costo del diritto di concessione per 99 anni (il prezzo è salito a 100 milioni di euro dai 50 della proposta iniziale), è possibile che ... Leggi su panorama San Siro e nuovo stadio : Inter e Milan vanno incontro al Comune di Milano. Perché il progetto merita un 'sì'

