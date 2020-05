Spot tv, il discorso di Chaplin tra Lavazza e Amnesty International (Di venerdì 8 maggio 2020) Il discorso all'Umanità che chiude Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin è l'anima del nuovo Spot Lavazza, in onda dal 1° maggio sulle principali reti tv. L'accorato appello del dittatore all'unità dei popoli per un mondo migliore - accompagnato da immagini ormai comuni alle varie campagne motivazionali che stanno riempiendo gli schermi di tutto il mondo in tempi di lotta al Coronavirus e di crisi per l'advertising classico - ha infiammato i telespettatori, ma non ha trovato l'unità sperata. C'è chi oppone al messaggio ritenendolo 'troppo politico', chi lo trova inadeguato a una campagna di brand, chi eccessivamente retorico e c'è chi invece ha riscontrato nelle parole di Chaplin uno sprone a fare meglio, nel segno di quell'Andrà tutto bene" o "Ne usciremo migliori" che ha segnato le primissime fasi di questa vita in ... Leggi su blogo Lo spot Lavazza con il Discorso all’Umanità di Chaplin è un successo

davidefaraone : Una perla il nuovo spot #Lavazza. Puntuale è scattata la macchina del fango di sovranisti, razzisti e omofobi. Poss… - paoloroversi : D'accordo c'è un po' di retorica (e visto il periodo che viviamo non mi sembra né eccessiva né fuori luogo) ma nel… - PMarastoni : RT @davidefaraone: Una perla il nuovo spot #Lavazza. Puntuale è scattata la macchina del fango di sovranisti, razzisti e omofobi. Possiamo… - marco05113908 : @Claudio38748087 Che peraltro... forse non tutti sanno... era persino un pedofilo. Quindi oltre ad essere vomitevol… - saumauro68 : RT @Nicolabrunialti: Sono stato per undici anni autore dello spot #Lavazza del Paradiso. Credo che il nuovo spot sia meraviglioso. La cosa… -