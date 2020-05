Spiagge, incontro tra Regione Lazio e gestori degli stabilimenti balneari: si cerca l’intesa per aprire (Di venerdì 8 maggio 2020) Si è tenuto nella giornata di ieri, giovedì 7 maggio, l’incontro tra la Regione Lazio e i rappresentanti dei gestori degli stabilimenti balneari per cercare di mettere a punto le linee guida in vista di una ripresa delle attività. ‘Ho incontrato oggi i rappresentanti delle associazioni dei balneari del Lazio per affrontare anche con loro il tema delle linee guida che vogliamo stilare in vista di una ripresa della loro attività, che speriamo prossima. Un incontro che fa seguito e integra quello di lunedì scorso con i rappresentanti dei Comuni del litorale, delle prefetture di Latina, Viterbo e Roma e del Comando Regionale della Guardia Costiera’ – ha dichiarato Paolo Orneli assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start Up e Innovazione. ‘Il vademecum che vogliamo mettere a punto ... Leggi su ilcorrieredellacitta Fase 2 - incontro tra Anci Lazio e Regione. Spiagge - bar e ristoranti - mezzi pubblici : ecco i punti per ripartire (Di venerdì 8 maggio 2020) Si è tenuto nella giornata di ieri, giovedì 7 maggio, l’tra lae i rappresentanti deiperre di mettere a punto le linee guida in vista di una ripresa delle attività. ‘Ho incontrato oggi i rappresentanti delle associazioni deidelper affrontare anche con loro il tema delle linee guida che vogliamo stilare in vista di una ripresa della loro attività, che speriamo prossima. Unche fa seguito e integra quello di lunedì scorso con i rappresentanti dei Comuni del litorale, delle prefetture di Latina, Viterbo e Roma e del Comando Regionale della Guardia Costiera’ – ha dichiarato Paolo Orneli assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ri, Start Up e Innovazione. ‘Il vademecum che vogliamo mettere a punto ...

