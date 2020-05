Sottosegretario alla Salute | Zampa | “Ho parlato con il CTS | fiducia per il ritorno

d_granuzzo : Se vi siete persi l'intervista di Maurizi alla Sottosegretario Min del Lavoro a Effetto Giorno (Radio24), vi invito… - Togand : @ilruttosovrano Ma siamo sicuri? Perché Scibilia (ex sottosegretario alla Cultura), dice che l'uomo non ci mai arrivato ??. - IsobelH15294162 : La terapia del plasma del Poma approda all’Onu e tra lo staff del governo Usa. De Donno contattato dalle Nazioni Un… - generacomplotti : RT @pressline_ita: Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Martella ha evidenziato il ruolo fondamentale della stampa in questo pe… - pressline_ita : Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Martella ha evidenziato il ruolo fondamentale della stampa in ques… -

Ultime Notizie dalla rete : Sottosegretario alla Operazione "Tortuga" a Salerno. Il Sottosegretario alla Difesa Tofalo: "Grazie alla Guardia di Finanza" ondanews DALLA CINA/ Lao Xi: Di Matteo e Bonafede nascondono i guai del Titanic-Italia

Nino Di Matteo, un magistrato di grande importanza, ha accusato il ministro Alfonso Bonafede (M5s) di avere subito ricatti dalla mafia. L’accusa è gravissima, perché significa che la mafia è in grado ...

DALL'11 MAGGIO

Dall’11 maggio in una Francia «divisa in due» prenderà avvio il graduale allentamento delle misure anti-coronavirus, con un percorso differenziato a seconda di dipartimenti 'verdi' e 'rossi'. Lì dove ...

Nino Di Matteo, un magistrato di grande importanza, ha accusato il ministro Alfonso Bonafede (M5s) di avere subito ricatti dalla mafia. L’accusa è gravissima, perché significa che la mafia è in grado ...Dall’11 maggio in una Francia «divisa in due» prenderà avvio il graduale allentamento delle misure anti-coronavirus, con un percorso differenziato a seconda di dipartimenti 'verdi' e 'rossi'. Lì dove ...