Sono le Venti torna stasera, ecco le anticipazioni di Peter Gomez. Appuntamento alle 19.53 sul Nove (Di venerdì 8 maggio 2020) Sono le Venti di Peter Gomez: la nuova trasmissione d’informazione in onda dal lunedì al venerdì, alle 19.53 sul NOVE (in live streaming su Dplay). Sono LE Venti, il nuovo programma di Peter Gomez, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) e su sito www.iloft.it e app di Loft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9. L'articolo Sono le Venti torna stasera, ecco le anticipazioni di Peter Gomez. Appuntamento alle 19.53 sul Nove proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Sono le Venti (Nove) - “affetti stabili” in regioni diverse : non si possono incontrare ma li divide solo un ponte. Il caso tra la Lombardia e l’Emilia

Sono le Venti (Nove) - dalle richieste di apertura anticipata all’intervista a Maurizio De Giovanni : rivedi la puntata del programma di Peter Gomez

Sono le Venti (Nove) - “io - disoccupata col papà malato di tumore” : la storia di Daniela - che deve fare i conti col servizio di oncologia sospeso (Di venerdì 8 maggio 2020)ledi: la nuova trasmissione d’informazione in onda dal lunedì al venerdì,19.53 sul NOVE (in live streaming su Dplay).LE, il nuovo programma di, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) e su sito www.iloft.it e app di Loft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9. L'articololeledi19.53 sul Nove proviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : Appendino a Sono le Venti (Nove): “Con i buoni spesa ho scoperto una fascia di povertà che prima non raggiungevamo.… - fattoquotidiano : Sono le Venti (Nove), in quarantena i politici fanno gli “influncer”: dai cicchetti di Salvini al karaoke di Renzi… - sonoleventi : PULIZIE NEI REPARTI COVID A 7 EURO LORDI L'ORA. Stipendio tagliato di un ulteriore 8%. Ascoltate queste testimonia… - ilfattovideo : Sono le Venti torna stasera, ecco le anticipazioni di Peter Gomez. Appuntamento alle 19.53 sul Nove - HEARTBVEAT : RT @Michy___: Non importa, però per alcune serie venti minuti sono troppo pochi *cof* on my block *cof* -

Ultime Notizie dalla rete : Sono Venti Sono le Venti (Nove), “affetti stabili” in regioni diverse: non si possono incontrare ma li… Il Fatto Quotidiano Seduti a distanza con la mascherina e i preti con i guanti: ecco come parteciperemo alle messe

Da lunedì 18 maggio le chiese riapriranno i battenti ai fedeli per le messe feriali e festive, pur tra mille prescrizioni: gli ingressi saranno contingentati, tra i banchi bisognerà rispettare la dist ...

Sono le Venti torna stasera, ecco le anticipazioni di Peter Gomez. Appuntamento alle 19.53 sul Nove

Sono le Venti di Peter Gomez: la nuova trasmissione d’informazione in onda dal lunedì al venerdì, alle 19.53 sul NOVE (in live streaming su Dplay). SONO LE VENTI, il nuovo programma di Peter Gomez, è ...

Da lunedì 18 maggio le chiese riapriranno i battenti ai fedeli per le messe feriali e festive, pur tra mille prescrizioni: gli ingressi saranno contingentati, tra i banchi bisognerà rispettare la dist ...Sono le Venti di Peter Gomez: la nuova trasmissione d’informazione in onda dal lunedì al venerdì, alle 19.53 sul NOVE (in live streaming su Dplay). SONO LE VENTI, il nuovo programma di Peter Gomez, è ...