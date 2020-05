Slitta il concerto di Antonello Venditti a Jesolo: nuova data e biglietti (Di venerdì 8 maggio 2020) Il concerto di Antonello Venditti a Jesolo è rimandato. Lo spettacolo dal vivo avrebbe dovuto tenersi il 16 maggio ma, a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria, non sarà possibile svolgere il concerto a causa delle restrizioni e dell'economia ancora in atto. Antonello Venditti sarà al PalaInvent il 19 dicembre, per la nuova data per la quale rimangono validi i biglietti già venduti per la data del 16 maggio. Non è previsto un rimborso, ma i biglietti possono essere rivenduti sulla piattaforma Fansale di TicketOne. Continua il tour per Sotto Il Segno Dei Pesci La tournée per Sotto Il Segno Dei Pesci continua nonostante il quarantennale sia già passato. Il cantautore romano aveva celebrato l'evento con un grande concerto all'Arena di Verona al quale hanno partecipato anche alcuni colleghi amici che hanno cantato con lui, tra ... Leggi su optimagazine Coronavirus : slitta concerto Radio Italia a Palermo

Rimandato il tour di Dua Lipa : il concerto di Milano slitta al 2021

