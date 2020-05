Sfiducia a Bonafede e sanatoria per gli immigrati. Ecco perché Renzi potrebbe salvare il grillino (Di venerdì 8 maggio 2020) Roma, 8 mag – “Decideremo in base a quello che dirà Bonafede, in base agli accordi politici e a cosa dirà il governo”, così Matteo Renzi non esclude che Italia viva voterà insieme alle opposizioni contro il ministro grillino della Giustizia. “Ha fatto cacciare il capo del Dap, noi uno del genere non lo avremmo mai nominato. La mozione di Sfiducia ancora non è stata presentata. Come voteremo lo decideremo quando sarà presentata. Bonafede ha chiesto di essere sentito in Aula, fa bene. Per noi c’è un vincolo di appartenenza politica, abbiamo criticato Bonafede” ma “facciamo parte di questa maggioranza”, chiarisce l’ex premier ai microfoni di Radio anch’io su Radio1. La mozione di Sfiducia del centrodestra e i mal di pancia a sinistra Insomma, nessun rifiuto a priori nei ... Leggi su ilprimatonazionale Salvini e la tentazione di Renzi : sfiduciare Bonafede

Su Bonafede Fi non si sfila - centrodestra compatto firma sfiducia

Governo - Migliore (Iv) : “Mai detto di voler votare la mozione di sfiducia a Bonafede della Lega”. Battuta di Rosato : “Giustizia? Saremo giusti” (Di venerdì 8 maggio 2020) Roma, 8 mag – “Decideremo in base a quello che dirà, in base agli accordi politici e a cosa dirà il governo”, così Matteonon esclude che Italia viva voterà insieme alle opposizioni contro il ministro grillino della Giustizia. “Ha fatto cacciare il capo del Dap, noi uno del genere non lo avremmo mai nominato. La mozione diancora non è stata presentata. Come voteremo lo decideremo quando sarà presentata.ha chiesto di essere sentito in Aula, fa bene. Per noi c’è un vincolo di appartenenza politica, abbiamo criticato” ma “facciamo parte di questa maggioranza”, chiarisce l’ex premier ai microfoni di Radio anch’io su Radio1. La mozione didel centrodestra e i mal di pancia a sinistra Insomma, nessun rifiuto a priori nei ...

Mov5Stelle : Fra il 2008 e il 2010 49 milioni di finanziamento pubblico sono state spesi dai vertici della Lega per acquisti pri… - matteosalvinimi : #Salvini: Mozione di sfiducia al Ministro #Bonafede? La stragrande maggioranza del popolo italiano è con noi. #portaaporta - GianlucaVasto : #Bonafede ha firmato 686 misure per carcere duro, non vorrei fosse questa la motivazione per il deposito, da parte… - geomsalvatores2 : RT @5_bepi: Aggiungerei....Bonafede ha firmato 686 tra nuovi 41/bis e rinnovi. Forse ne hanno chiesto la sfiducia per questo? - AntonioGargaro5 : RT @5_bepi: Aggiungerei....Bonafede ha firmato 686 tra nuovi 41/bis e rinnovi. Forse ne hanno chiesto la sfiducia per questo? -