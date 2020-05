Serie C, 4 squadre hanno votato contro la promozione di Monza, Vicenza e Reggina: i nomi (Di venerdì 8 maggio 2020) Un’Assemblea che non ha ancora messo la parola fine ma quasi alla stagione di Lega Pro 2019/2020. L’emergenza Coronavirus ha bloccato i campionati di Serie C e si sono avanzate alcune proposte per il congelamento dei tre gironi: la sospensione del campionato, la promozione della prima di ogni raggruppamento, più una quarta squadra decisa per meriti sportivi. Su quest’ultimo punto in molti non erano d’accordo. Il nome selezionato è quello del Carpi, terzo nel girone B dietro alla Reggiana, che però ha una media punti inferiore rispetto ai modenesi. Non si tratta ancora di decisioni definitive ma c’è chi ha votato contro alcune di queste proposte. In particolare si tratta di quattro club della Lega Pro, contrari alla promozione di Monza, Vicenza e Reggina. L’unica certa è al momento il Bari, come verificato ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - aumentano i casi nelle squadre di serie A : tre giocatori e tre dello staff positivi

Rivoluzione FIGC/ L'ipotesi : Serie B a 40 squadre e Serie C non professionistica

Così la ripresa delle squadre di serie A - Ronaldo in quarantena (Di venerdì 8 maggio 2020) Un’Assemblea che non ha ancora messo la parola fine ma quasi alla stagione di Lega Pro 2019/2020. L’emergenza Coronavirus ha bloccato i campionati diC e si sono avanzate alcune proposte per il congelamento dei tre gironi: la sospensione del campionato, ladella prima di ogni raggruppamento, più una quarta squadra decisa per meriti sportivi. Su quest’ultimo punto in molti non erano d’accordo. Il nome selezionato è quello del Carpi, terzo nel girone B dietro alla Reggiana, che però ha una media punti inferiore rispetto ai modenesi. Non si tratta ancora di decisioni definitive ma c’è chi haalcune di queste proposte. In particolare si tratta di quattro club della Lega Pro, contrari alladi. L’unica certa è al momento il Bari, come verificato ...

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A Viminale: ok allenamenti individuali per squadre Prescrizione in vigore da domani a domenica 17… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale SKY – Riunione in corso tra l’AIC e i rappresentanti delle… - modazzaOrigina1 : RT @FootballAndDre1: Brusaferro a proposito della ripresa della serie A(ISS) - “Dobbiamo armonizzarci con il contesto europeo” Magari si ri… - FootballAndDre1 : Brusaferro a proposito della ripresa della serie A(ISS) - “Dobbiamo armonizzarci con il contesto europeo” Magari si… - CalcioWeb : ???? #SerieC, 4 squadre hanno votato contro la promozione di #Monza, #Vicenza e #Reggina: i nomi ???? - -

Ultime Notizie dalla rete : Serie squadre Serie A, le squadre che hanno ripreso gli allenamenti Sky Sport Trent’anni di “muri” sardi in serie A

Storico anniversario nel volley. La prima fu Sant’Antioco, poi la A1 con Cagliari e Tortolì, ora resiste l’Hermaea Olbia in A2 SASSARI. In principio fu il 1989/90. E la Sardegna del volley ha festegg ...

La serie A si affida al premier Conte

ROMA. La data della ripartenza vera, quella del campionato, non c'è. E per un Dybala guarito dopo quasi due mesi, a Torino, sponda granata, si registra il primo positivo che va ingarbugliare di nuovo ...

Storico anniversario nel volley. La prima fu Sant’Antioco, poi la A1 con Cagliari e Tortolì, ora resiste l’Hermaea Olbia in A2 SASSARI. In principio fu il 1989/90. E la Sardegna del volley ha festegg ...ROMA. La data della ripartenza vera, quella del campionato, non c'è. E per un Dybala guarito dopo quasi due mesi, a Torino, sponda granata, si registra il primo positivo che va ingarbugliare di nuovo ...