Serie A | la sottosegretaria | “andiamo verso la soluzione che vogliono i tifosi”

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 8 maggio 2020) Si attendono novità sulla ripresa del campionato diA, è andato in scena l’incontro tra la Figc ed il comitato tecnico sanitario, ancora non è stata presa una decisione definitiva. Sandra Zampa,alla Salute, ha parlato a Radio Punto Nuovo della situazione: “Non ho partecipato agli incontri col CTS, ma so che sono sempre stati molto densi di informazioni e ci hanno permesso di capire di più. Questi confronti daranno la possibilità di fare passi avanti: andiamounaed è quella chei tifosi. Il via libera ancora non c’è, ma la direzione è quella giusta. Per ora si parla solo dell’allenamento individuale, oggi ne discuteranno di nuovo: laè stata ideata come una sorta di clausura della squadra. Quello che succederà con questa riapertura ...