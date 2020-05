Serie A | la sottosegretaria alla Salute Zampa | “C’è fiducia nella ripresa del campionato”

(Di venerdì 8 maggio 2020) Le dichiarazioni dellasulladel campionato: “C’è”. ROMA – Le dichiarazioni della, Sandra, sulladel campionato lasciano un minimo spiraglionei primi giorni di giugno. “Si va verso una soluzione ed è la soluzione che i tifosi di calcio aspettano – ha detto l’esponente del Governo – per ora il confronto riguarda l’allenamento individuale. Nei prossimi giorni discuteremo del problema e della strada da intraprendere e cioè quella della clausura“. La: “Possibile una clausura dei giocatori” Nell’intervista rilasciata a Radio Punto Nuovo laha parlato di una vera e propria clausura per i giocatori: “L’idea sarebbe quella di ...

"Si va verso una soluzione ed è la soluzione che i tifosi di calcio si aspettano. Il via libera ancora non c'è, ma si va verso una buona direzione". Ha parlato così Sandra Zampa, intervistata ai micro ...Galileo Galilei, dovesse descrivere il momento della Serie A, utilizzerebbe la stessa frase che ha utilizzato per confutare l’eliocentrismo. Apparentemente tutto fermo, ma qualcosa sembrerebbe essersi ...