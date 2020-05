Serie A, il governo apre alla ripresa: “Si va verso una soluzione” (Di venerdì 8 maggio 2020) Rivedere la Serie A potrebbe non essere più un miraggio: dalla Sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa moderato ottimismo Dopo settimane di polemiche e retro-front si inizia a intravedere uno spiraglio per la ripresa del campionato di Serie A. Intervenuta a Radio Punto Nuovo, la Sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa ha fornito degli aggiornamenti sulla questione: “Si va verso una soluzione ed è la soluzione che i tifosi di calcio si aspettano. Il via libera ancora non c’è, ma si va verso una buona direzione. Per ora il confronto riguarda l’allenamento individuale, oggi torneranno tutti a discutere del problema e la strada della soluzione è stata immaginata come una sorta di clausura della squadra”. Dichiarazioni che lasciano intendere un’apertura significativa verso modalità di ripresa della Serie A, con un protocollo ... Leggi su zon Serie A Coronavirus - il governo apre : “Ma garantire la salute”

La Serie A (che vuole giocare) si sente prigioniera del governo e pensa a una clamorosa rottura

