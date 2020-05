Segnali positivi dalla decrescita dei contagi. Casi in calo in tutte le regioni, anche in Lombardia. Ma Brusaferro avverte: “La fase è molto delicata perché il virus non ha cambiato identità” (Di venerdì 8 maggio 2020) “La curva dei contagi va decrescendo, è un segnale che prosegue ed è un segnale positivo”. E’ quanto ha detto, nel corso della conferenza stampa settimanale, il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, a proposito dell’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia. “Stiamo andando verso un numero di Casi molto basso in tutte le regioni – ha aggiunto -, anche per la Lombardia. Secondo gli studi delle cartelle cliniche, la prima causa di morte è in maggioranza l’infezione da Covid, poi c’è un 10-12% (su 2.400 decessi, ndr) che ha avuto un’infezione che si è sovrapposta, ma la prima causa è legata ad altre patologie, che sono le comuni cause di morte nel nostro Paese”. La Fase 2, secondo il numero uno dell’Iss, è “molto ... Leggi su lanotiziagiornale Serie A - segnali positivi : fuori le date di ripresa e chiusura della stagione

Coronavirus - l’antivirale Remdesivir dà segnali positivi : lo studio a Chicago

La decrescita è confermata. Brusaferro (Iss) : “I segnali positivi ci sono ma non devono farci abbassare la guardia” (Di venerdì 8 maggio 2020) “La curva deiva decrescendo, è un segnale che prosegue ed è un segnale positivo”. E’ quanto ha detto, nel corso della conferenza stampa settimanale, il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, a proposito dell’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia. “Stiamo andando verso un numero dimolto basso inle– ha aggiunto -,per la Lombardia. Secondo gli studi delle cartelle cliniche, la prima causa di morte è in maggioranza l’infezione da Covid, poi c’è un 10-12% (su 2.400 decessi, ndr) che ha avuto un’infezione che si è sovrapposta, ma la prima causa è legata ad altre patologie, che sono le comuni cause di morte nel nostro Paese”. La Fase 2, secondo il numero uno dell’Iss, è “molto ...

airamonivas : RT @greentirepfu: 'Accogliamo con positività il risultato del lavoro del Ministro @SergioCosta_min una manovra positiva per la green e cir… - Majden3 : RT @greentirepfu: 'Accogliamo con positività il risultato del lavoro del Ministro @SergioCosta_min una manovra positiva per la green e cir… - LZucor : @Federic92347330 @matteosalvinimi Nostra intesa come popolo, come si capisce non lo voto neanche io! Segnali positi… - Repower_Italia : RT @HMbyrepower: Come riorganizzare la #mobilità post #covid19? Segnali positivi arrivano dal White Paper di @Repower_Italia con i dati ita… - HMbyrepower : Come riorganizzare la #mobilità post #covid19? Segnali positivi arrivano dal White Paper di @Repower_Italia con i d… -