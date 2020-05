Se mi ammalo | sarò immune Allarme per la moda dei covid party negli Usa

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 8 maggio 2020) C’è chi va alle feste per sballarsi e chi invece per infettarsi di coronavirus. E’ l’ultima folliaStati Uniti, dove le autorità hanno lanciato l’per l’aumento dei cosiddetti “-19”, in cui gli invitati sani si mischiano con persone positive al virus nella speranza di essere contagiati e, guarendo, diventare immuni e poter tornare a girare liberamente.E’ una- scrivono i giornali - che si sta diffondendo soprattutto nello stato di Washington, il focolaio iniziale della pandemia in Usa dove i casi hanno superato le 15 mila unità con 834 vittime. “E’ inaccettabile ed irresponsabile - ha commentato Meghan DeBolt, direttrice dell’assessorato alla Sanità della contea di Walla Walla - esporsi deliberatamente ad un contagio è rischioso per chi lo fa e per gli ...