Se dissenti sei matto La storia di Dario Musso | ricoverato da 4 giorni in psichiatria

Un caso atroce. Che sembra ambientato in qualche regime dittatoriale dell'America Latina. E non nella nostra Sicilia. La vittima è Dario Musso, un giovane di 33 anni. Un "signor nessuno" prima che la vicenda, quasi oscurata dai media, venisse raccontata dal fratello. Con un filmato diventato virale. Che ha suscitato sdegno e un corollario di domande senza risposte. E tanta rabbia. Come quella del blogger Cesare Sacchetti che decide di parlarne, a sua volta, in un video pubblicato su youtube. La protesta di Dario Musso e il ricovero Succede che sabato scorso, 2 maggio, Musso ha inscenato per le strade della sua città, Ravanusa una protesta sui generis contro la quarantena. Megafono in mano, all'interno della sua vettura, ha cominciato a gridare per dare la "sveglia" ai suoi concittadini.

