Scuola, tutti ammessi alla maturità: previsto solo colloquio orale (Di venerdì 8 maggio 2020) (Teleborsa) – tutti ammessi alla maturità che inizierà il 17 giugno 2020 con il solo colloquio orale che avverrà in presenza, con le dovute distanze, mentre gli studenti di terza media discuteranno il loro elaborato in via telematica. È quanto stabilisce l’ordinanza del ministero dell’Istruzione sul tema degli esami finali per le classi superiori. Di solito il 96% dei ragazzi viene ammesso, in media, ogni anno, all’esame finale: quest’anno, invece, tutti avranno la possibilità di sostenere le prove, tenuto conto del periodo dell’emergenza. I crediti di accesso e il voto finale si baseranno però soprattutto sul percorso realmente fatto dagli studenti per cui il credito del triennio finale viene aumentato fino a 60 punti, anziché 40, come prima dell’emergenza: al colloquio orale si potranno ... Leggi su quifinanza Scuola : tutti ammessi alla maturità. Ritorno in classe a settembre? “Tre scenari possibili”

