Scuola e Coronavirus | ecco le ordinanze per gli esami | tutti ammessi alla maturità

(Di venerdì 8 maggio 2020)in Italia: ultime notizie in diretta Ora le regole ci sono. Il ministero dellaha diffuso leper glidi terza media e per la maturità, basati su normative di sicurezza per fronteggiare l’emergenza dele già incluse nel decreto. Gli studenti di terza media, come noto ma ora c’è l’atto ufficiale, saranno valutati con lo scrutinio finale. Gli insegnanti terranno conto di una tesina multidisciplinare che dovrà essere consegnata entro il prossimo 30 maggio. L’argomento della tesina dovrà essere (generalmente è già accaduto cosi) concordato con i docenti, valorizzando il percorso fatto da ciascuno studente. I ragazzi presenteranno la tesina oralmente, in videoconferenza, davanti al Consiglio di classe e seguirà lo scrutinio finale. Tra i criteri che ...

