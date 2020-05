Scaroni su San Siro: «Ha un gran nome ma è obsoleto» (Di venerdì 8 maggio 2020) Nella lunga intervista rilasciata a Olympialex, Paolo Scaroni ha parlato anche di San Siro e del futuro dello stadio Paolo Scaroni ha parlato al portale di Olympialex anche del futuro di San Siro. Le parole del presidente del Milan. SAN Siro – «San Siro ha un grande nome ma è totalmente obsoleto per il calcio. E’ una delle tre aree di cui si occupa Ivan Gazidis. Sta costruendo una squadra giovane, con giocatori adatti ad un calcio veloce, più veloce rispetto a quello che si vede abitualmente in Italia, più simile al modello inglese o a quello dell’Ajax. E gestisce gli sponsor: il Milan ne ha bisogno, senza risultati non arrivano gli sponsor e senza sponsor non arrivano i risultati». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 maggio 2020) Nella lunga intervista rilasciata a Olympialex, Paoloha parlato anche di Sane del futuro dello stadio Paoloha parlato al portale di Olympialex anche del futuro di San. Le parole del presidente del Milan. SAN– «Sanha undema è totalmenteper il calcio. E’ una delle tre aree di cui si occupa Ivan Gazidis. Sta costruendo una squadra giovane, con giocatori adatti ad un calcio veloce, più veloce rispetto a quello che si vede abitualmente in Italia, più simile al modello inglese o a quello dell’Ajax. E gestisce gli sponsor: il Milan ne ha bisogno, senza risultati non arrivano gli sponsor e senza sponsor non arrivano i risultati». Leggi su Calcionews24.com

