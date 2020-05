Saul Bass, i cento anni dalla nascita dell’uomo che rese i titoli di testa un’arte (Di venerdì 8 maggio 2020) Movie (Title) Mogul: così recitava il New York Times in un articolo del 1957 dedicato a Saul Bass, il figlio del pellicciaio ebreo immigrato di cui oggi ricorre il centenario, essendo egli nato l’8 maggio del 1920 a New York (morì nel 1996). In soli tre anni, dai primi titoli di testa del 1954 per Carmen Jones di Otto Preminger, aveva acquisito una notevole fama legata al fatto di aver trasformato quello che veniva percepito come un noioso passaggio obbligato del film in una inedita forma d’espressione artistica. Prima di lui i titoli di testa avevano una funzione di servizio, un elenco di nomi con, cosa più importante, il logo dello studio di produzione. Saul Bass intuì invece che i credits potevano, oltre che acquisire una loro dignità estetica, anche diventare un’introduzione al film, del quale prefigurare temi e atmosfere. ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 8 maggio 2020) Movie (Title) Mogul: così recitava il New York Times in un articolo del 1957 dedicato a, il figlio del pellicciaio ebreo immigrato di cui oggi ricorre il centenario, essendo egli nato l’8 maggio del 1920 a New York (morì nel 1996). In soli tre, dai primididel 1954 per Carmen Jones di Otto Preminger, aveva acquisito una notevole fama legata al fatto di aver trasformato quello che veniva percepito come un noioso passaggio obbligato del film in una inedita forma d’espressione artistica. Prima di lui idiavevano una funzione di servizio, un elenco di nomi con, cosa più importante, il logo dello studio di produzione.intuì invece che i credits potevano, oltre che acquisire una loro dignità estetica, anche diventare un’introduzione al film, del quale prefigurare temi e atmosfere. ...

