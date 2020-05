San Valentino Torio, da oggi riapre la villa comunale (Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Valentino Torio (Sa) – riapre, da oggi, venerdì 8 maggio e per i prossimi weekend, la villa comunale di San Valentino Torio. L’amministrazione comunale ha deciso che dal venerdì alla domenica si potrà passeggiare e passare il tempo libero dalle 17.00 alle 20.00. La villa comunale resterà aperta per tutti, ma i bambini potranno entrare solo se accompagnati dai genitori. Si potrà passeggiare e stare in relax ma è vietata l’ attività ludica e ricreativa. Il parco giochi sarà chiuso. Sara’ obbligaTorio indossare la mascherina, mantenere la distanza interpersonale e non creare alcun tipo di assembramento. Non sarà possibile entrare con animali e biciclette. L'articolo San Valentino Torio, da oggi riapre la villa comunale proviene da ... Leggi su anteprima24 Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello si sposano?/ "Nozze entro fine anno!"

San Valentino Torio - lavori in corso : la nota del sindaco Strianese

Incontro tra la Città e gli esercenti: primo accordo per la programmazione in sicurezza. Uno dei punti chiave sarà il Valentino. E stasera alle 21 il flash mob delle sale: insegne accese TORINO. L’est ...

Fotografia, è morto Bob Krieger, famoso per i suoi ritratti da Armani ad Agnelli

Il fotografo Bob Krieger è morto, improvvisamente, all'età di 84 anni mentre si trovava in vacanza a Santo Domingo ospite di amici. Era considerato uno dei più grandi ritrattisti internazionali, che h ...

