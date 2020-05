San Siro e nuovo stadio: Inter e Milan vanno incontro al Comune di Milano. Perché il progetto merita un 'sì' (Di venerdì 8 maggio 2020) Inter e Milan vogliono il nuovo stadio e stanno facendo il possibile per superare l'ostacolo imposto dal Comune di Milano, che negli scorsi mesi si è detto assolutamente contrario all'abbattimento di un monumento sportivo come San Siro per un impianto più moderno. Nella giornata di ieri i due club hanno presentato a Palazzo Marino un progetto di "rifunzionalizzazione" dell'attuale Meazza, con ritocchi e ammodernamenti che lo renderanno fruibile 365 giorni l'anno permettendo comunque ai due... Leggi su 90min Ecco lo stadio per Milan e Inter : i progetti - tutto lo spettacolo del nuovo San Siro [FOTO]

Ti ricordi… Max Esposito e quel destro da favola a San Siro entrato nella storia della Reggiana : "Ci salvammo in A - senza spareggio" (Di venerdì 8 maggio 2020)

