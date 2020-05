San Marcellino | lavori per 5G | l’opposizione vuole vederci chiaro

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan(Ce) – “Vogliamo sapere solo se è stata presentata la pratica presso gli uffici preposti del comune di Sanper l’installazione di antenne 5G, ma, come al solito, ci giunge solo un tordo silenzio”. A parlare sono i consiglieri comunali di opposizione Angelo Sagliano, Elvira Nugnes, Luigi De Cristofaro e Francesco Dongiacomo, che, in una nota stampa, hanno sollevato la questione inerente la nuova tecnologia che si basa su microonde e radiofrequenze più elevate rispetto agli standard finora utilizzati. “Per noi è importante tutelare la salute dei cittadini. Non chiediamo atti, ma solo una semplice risposta al nostro quesito”. E’ quanto hanno detto i componenti della minoranza che hanno raccolto, in piena pandemia da Covid-19, numerose segnalazioni giunte da parte dei ...