Rovereto, orso irrompe in casa al secondo piano: “Ha spaccato il vetro mentre stavamo guardando la tv” | VIDEO (Di venerdì 8 maggio 2020) orso semina il panico vicino Rovereto – VIDEO Allarme a Calliano, comune in provincia di Trento vicino Rovereto, dove un orso ha fatto irruzione nelle case di alcuni abitanti e ha seminato il panico per le strade del paesino: nei video circolati sui social si vede chiaramente l’orso calarsi dal balcone di un appartamento al secondo piano di una palazzina per poi scendere in strada e scappare via. Alcuni testimoni hanno raccontato quello che era successo prima che l’animale fuggisse. “Eravamo sul divano a guardare la televisione. A un certo punto, saranno passate da poco le dieci e mezza, abbiamo visto la sagoma sul balcone. Aveva una forma troppo strana per essere un uomo e di sicuro pensare a un orso. Invece si è alzato in piedi, ha battuto con il muso sulla finestra e poi l’ha sfondata, voleva entrare”, ha raccontato incredula una ... Leggi su tpi (Di venerdì 8 maggio 2020)semina il panico vicino– VIDEO Allarme a Calliano, comune in provincia di Trento vicino, dove unha fatto irruzione nelle case di alcuni abitanti e ha seminato il panico per le strade del paesino: nei video circolati sui social si vede chiaramente l’calarsi dal balcone di un appartamento aldi una palazzina per poi scendere in strada e scappare via. Alcuni testimoni hanno raccontato quello che era successo prima che l’animale fuggisse. “Eravamo sul divano a guardare la televisione. A un certo punto, saranno passate da poco le dieci e mezza, abbiamo visto la sagoma sul balcone. Aveva una forma troppo strana per essere un uomo e di sicuro pensare a un. Invece si è alzato in piedi, ha battuto con il muso sulla finestra e poi l’ha sfondata, voleva entrare”, ha raccontato incredula una ...

salidaparallela : RT @PediatriaOggi: Orso in Trentino, avvistato in pieno centro abitato. L'animale, un maschio di 2 o 3 anni, si è spinto fra le abitazioni… - germanshepard8 : RT @PediatriaOggi: Orso in Trentino, avvistato in pieno centro abitato. L'animale, un maschio di 2 o 3 anni, si è spinto fra le abitazioni… - Martina67540144 : RT @PaolaBuonacara: La natura ha ripreso il controllo dei territori #quarantena #lockdown #orso #rovereto #trentino - BullaPupa : RT @PediatriaOggi: Orso in Trentino, avvistato in pieno centro abitato. L'animale, un maschio di 2 o 3 anni, si è spinto fra le abitazioni… - ContedOropesa : RT @PediatriaOggi: Orso in Trentino, avvistato in pieno centro abitato. L'animale, un maschio di 2 o 3 anni, si è spinto fra le abitazioni… -